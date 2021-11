Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Anne-Sarah K Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Anne-Sarah K Médiathèque José Cabanis, 26 novembre 2020, Toulouse. Anne-Sarah K

Médiathèque José Cabanis, le jeudi 26 novembre 2020 à 18:00

Anne-Sarah Kertudo est juriste et écrivaine. Malentendante, elle a monté il y a dix ans la première permanence juridique de France pour la communauté sourde. Aujourd’hui, elle perd progressivement la vue. Avec son ami d’enfance Mathieu Simonet, avocat et écrivain, ils se posent la question des engagements : comment métamorphoser les obstacles physiques en forces intimes, familiales et politiques ? Documentaire suivi d’un débat avec le réalisateur Mathieu Simonet. En partenariat avec la librairie L’Ouie-Lire. Anne-Sarah Kertudo est juriste et écrivaine. Malentendante, elle a monté il y a dix ans la première permanence juridique de France pour la communauté sourde. Aujourd’hui, elle perd progressivement la Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-26T18:00:00 2020-11-26T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse