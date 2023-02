Anne Roumanoff – Tout va bien ! Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone EUR 36 42 Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence…

Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.



Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : "Tout va bien !".

