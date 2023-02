ANNE ROUMANOFF – TOUT VA BIEN LA ROTONDE THAON LES VOSGES Catégories d’Évènement: Thaon-Les-Vosges

Vosges

ANNE ROUMANOFF – TOUT VA BIEN LA ROTONDE, 4 mars 2023 00:00, THAON LES VOSGES. ANNE ROUMANOFF – TOUT VA BIEN Anne Roumanoff. Un spectacle à la date du 2023-03-04 au 2023-06-03 20:30. Tarif : 46.0 46.0 euros. LA ROTONDE THAON LES VOSGES Vosges . K PRODUCTION PRESENTE ( Lic. 1013631) EN ACCORD AVEC VAILLANT SPECTACLES présente ce spectacle. »Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : « Tout va bien ! ». Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence… Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle. ». Anne Roumanoff Votre billet est ici. K PRODUCTION PRESENTE ( Lic. 1013631) EN ACCORD AVEC VAILLANT SPECTACLES présente ce spectacle.

"Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : « Tout va bien ! ». Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence… Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle. » Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Thaon-Les-Vosges, Vosges Autres Lieu LA ROTONDE Adresse 7 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN Ville THAON LES VOSGES Tarif 46.0-46.0 euros lieuville LA ROTONDE THAON LES VOSGES Departement Vosges

LA ROTONDE THAON LES VOSGES Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thaon-les-vosges/

ANNE ROUMANOFF – TOUT VA BIEN LA ROTONDE 2023-03-04 was last modified: by ANNE ROUMANOFF – TOUT VA BIEN LA ROTONDE LA ROTONDE 4 mars 2023 00:00 LA ROTONDE THAON LES VOSGES

THAON LES VOSGES Vosges