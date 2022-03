Anne Roumanoff “Tout va bien” Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Anne Roumanoff “Tout va bien” Châteaurenard, 24 avril 2022, Châteaurenard. Anne Roumanoff “Tout va bien” Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

2022-04-24 – 2022-04-24 Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Tout va vraiment bien ?



Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence…



Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.



Durée : 1h30 Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : “Tout va bien !”. +33 4 90 95 39 70 http://www.etoile-chateaurenard.com/ Tout va vraiment bien ?



Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence…



Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.



Durée : 1h30 Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Espace culturel et festif de l'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Ville Châteaurenard lieuville Espace culturel et festif de l'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

Anne Roumanoff “Tout va bien” Châteaurenard 2022-04-24 was last modified: by Anne Roumanoff “Tout va bien” Châteaurenard Châteaurenard 24 avril 2022 Bouches-du-Rhône Châteaurenard

Châteaurenard Bouches-du-Rhône