ANNE ROUMANOFF – Tout va bien !, 3 juin 2022, .

ANNE ROUMANOFF – Tout va bien !

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-03 21:30:00

EUR Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés des Français. Qu’Anne Roumanoff se moque de nos travers ou qu’elle égratigne les politiques dans son fameux Radio bistro, le mot est juste, la formule claque. Avec elle, c’est toujours mordant, irrésistible, drôle, pertinent et impertinent en même temps. Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Pour son grand retour à Bischwiller, Anne Roumanoff est toujours là pour nous rappeler que, puisque le monde va mal, autant s’en amuser follement ! nEn partenariat avec Music For Ever. nPlacement libre.

+33 3 88 53 75 00

