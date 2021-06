Anne Roumanoff Théâtre de Longjumeau, 27 novembre 2021-27 novembre 2021, Longjumeau.

Anne Roumanoff

Théâtre de Longjumeau, le samedi 27 novembre à 20:00

Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés des Français. Qu’elle se moque de nos travers ou qu’elle égratigne les politiques dans son fameux Radio Bistro, le mot est juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi.Parfois une émotion passe puis le rire repart de plus belle. Son travail est empreint d’une vraie maturité du jeu et d’une grande maîtrise de l’écriture. Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et puisque le monde va mal, autant s’en amuser follement !

Tarifs: de 35€ à 45€

Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, irrésistible, drôle, pertinent et impertinent.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne



2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T22:00:00