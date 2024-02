Anne Roumanoff l’expérience de la vie Salle André Lejeune Guéret, dimanche 24 mars 2024.

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation.

Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

Mise en scène Gil Galliot

Productions Little Bros. et Vaillant Productio​ns 44 44 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:30:00

fin : 2024-03-24

Salle André Lejeune Avenue René Cassin

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

