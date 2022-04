ANNE QUILLIER – ANTHONY BÉARD – SHEEZAHEE Toulouse, 1 mai 2022, Toulouse.

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse

2022-05-01 18:00:00

Toulouse Haute-Garonne

EUR Anne Quillier joue, compose et arrange.

Depuis 20 ans, Anthony Béard maltraite sa guitare électrique et compose au sein de groupes emblématiques du math rock et de l’avant garde françaises.

Frêle esquif sous les 40e rugissants, tourmenté au large des caps et bercé par les houles, Sheezahee trace la mer solo en chantant pour la gloire de l’écume

Une soirée musicale entre piano, guitares classique et électrique, mellotron et voix pour partir à la rencontre de trois artistes… Trois univers qui se rencontrent sur scène, trois concerts en un, un trio de solos, en somme…

Genre : Trio de solos

Salle : le Foyer

contact@cave-poesie.com +33 5 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com/anne-quillier-anthony-beard-sheezahee

