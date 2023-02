ANNE QUEFFÉLEC Vive Vienne ! LA SCALA PROVENCE – 600, 16 avril 2023, AVIGNON.

ANNE QUEFFÉLEC Vive Vienne ! LA SCALA PROVENCE – 600. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 16:00. Tarif : 37.5 euros.

LA SCALA PROVENCE (PLATESV-D-2021- 007353) présente : ce spectacle. Né en 1732, mort à Vienne en 1809, la vie de Haydn embrasse celles de Mozart né en 1756 mort à Vienne en 1791, et Beethoven, né en 1770, mort à Vienne en 1827. Conjonction frappante de lieu et d’époque, alignement musical béni des astres, rassemblant ces génies que j’ai souhaité faire résonner les uns dans les autres à travers ce programme. Ils se connurent, se montrant respect et admiration. Le « papa Haydn » voyait en Mozart « le plus grand musicien qu’il ait jamais rencontré », et saluait en son élève Beethoven « plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes », lequel, adolescent, étonnait aussi Mozart à travers une improvisation : « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui ! ». Ces créateurs contemporains, abreuvés aux mêmes sources, mais chacun porteur d’un monde unique, ne nous disent-ils pas tels Don Giovanni : « Viva la liberta ! » ? La liberté suprême de la beauté ? PROGRAMME – CONCERT Haydn – Sonate en si mineur H.XVI/32 Mozart – Sonate no 13 en si bémol majeur K.333 Beethoven – Sonate no 31 en la bémol majeur, op.110, no 32 en ut mineur, op.111 Heure d’arrivée conseillée est de 15 minutes avant le début de spectacle RESERVATIONS PMR : 04 64 00 00 90

LA SCALA PROVENCE – 600 AVIGNON 3 rue Pourquery de Boisserin Vaucluse

