ANNE QUEFFELEC PIANO ET LE QUATUOR VARÈSE

La grande dame du piano, Anne QUEFFELEC, fait escale à Nancy pour une soirée Schumann en compagnie du Quatuor VARESE

ALMC et le quatuor Varèse se réjouissent de retrouver la grande pianiste Anne Queffélec pour ce concert autour du quatuor n°3 et du magnifique quintette de Robert Schumann, un programme superbe et romantique à souhait.

On ne présente plus cette grande dame qu’est Anne Queffélec. Internationalement reconnue comme une des personnalités majeures du piano d’aujourd’hui, Anne Queffélec jouit d’un rayonnement exceptionnel sur la vie musicale. Plébiscitée en Europe, au Japon, à Hong Kong, au Canada, aux USA, en Amérique du Sud comme en Chine, elle est l’invitée des plus importantes formations orchestrales placées sous la direction de chefs prestigieux.

Pour Anne Queffelec, la générosité est une qualité indispensable à l’artiste. La musique est un partage, la culture, une fenêtre sur le monde.

« La première chose à dire est que le Quatuor Varèse joue de façon exquise… C’est un ensemble qui associe une vaste gamme de couleurs tonales à une imagination musicale sensible et vive. Richard Bratby, Gramophone

Avec une énergie minérale et spontanée, galvanisante, le pouvoir évocateur du son, sa langue, son élégance … le Quatuor Varèse consacre ses talents au service du grand répertoire du quatuor à cordes. Héritier des grands maîtres de sa discipline et fort de son expérience de la scène, le Quatuor Varèse a acquis une véritable reconnaissance par-delà les frontières en se distinguant dans les plus grands concours internationaux de quatuor à cordes où l’ensemble a reçu de très nombreuses distinctions.

Au programme du concert du 16 Janvier 2023 nous retrouverons en première partie la Sonate pour piano K.333 de Mozart, une sonate que Clara Schumann aimait tant ainsi que le quatuor à cordes n°3 de Robert Schumann. La seconde partie sera consacrée au magnifique Quintette avec piano de Robert Schumann.

