Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse Anne Pacéo Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Anne Pacéo Salle Nougaro, 22 avril 2022, Toulouse. Anne Pacéo

Salle Nougaro, le vendredi 22 avril 2022 à 21:00

### Jazz À la tête de nombreuses formations jazz, la batteuse et artiste prolifique Anne Pacéo revient sur scène avec son nouveau projet S.H.A.M.A.N.E.S. Nomade du tempo, Anne puise son inspiration aussi bien dans les pratiques vocales chamanique que dans les danses spirituelles des derviches tourneurs soufis, une danse giratoire, tissant un lien profond et musical avec le cosmos. Pour ce nouveau voyage, elle fait appel aux compagnons de son dernier album Bright Shadows. Tels de véritables sorciers chamanes, ils nous emportent par leurs rythmiques et leurs voix dans une transe sonore palpitante. ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://sallenougaro.com/spip.php?article407) ![]() ### Infos pratiques Vendredi 22 avril à 20h30

De 19€ à 21€

Culture Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T21:00:00 2022-04-22T21:01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle Nougaro Adresse 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Salle Nougaro Toulouse