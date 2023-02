ANNE PACEO S.H.A.M.A.N.E.S THEATRE 71, 9 mars 2023, MALAKOFF.

ANNE PACEO S.H.A.M.A.N.E.S THEATRE 71. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:00 (2023-03-09 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

La batteuse et compositrice Anne Paceo nous convie à un voyage à la fois introspectif et ouvert sur le monde. Elle nous plonge dans un univers où le jazz et la pop se mêlent à des rythmes venus de la Mongolie, de la Sibérie ou des Caraïbes, et part sur les traces des chamanes en s’accompagnant des voix envoûtantes d’Isabel Sörling et Marion Rampal. avec Isabel Sörling et Marion Rampal (voix), Benjamin Flament (batterie, percussions), Anne Paceo (batterie, voix), Christophe Panzani (saxophone), Tony Paeleman (piano, rhodes, basses) Anne Paceo Anne Paceo

THEATRE 71 MALAKOFF 3, place du 11 Novembre Hauts-de-Seine

