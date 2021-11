Anne PACEO – S.H.A.M.A.E.S Création Cherbourg-en-Cotentin, 17 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Anne PACEO – S.H.A.M.A.E.S Création Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel-Dieu Cherbourg-en-Cotentin

2022-03-17 20:45:00 20:45:00 – 2022-03-17 Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel-Dieu

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Chamanisme, définition: Pratique spirituelle ancestrale présente dans toutes les cultures du monde, depuis la nuit des temps, où l’être humain (via son tambour et sa voix) se présente comme l’intermédiaire entre l’humanité et l’invisible. Inspirée aussi bien par l’énergie des tambours de transe que par les chants sacrés, la musique s’articule comme un nouveau voyage, introspectif et à la fois tourné vers le monde.

Salle Paul Éluard, hôtel-dieu.

Chamanisme, définition: Pratique spirituelle ancestrale présente dans toutes les cultures du monde, depuis la nuit des temps, où l’être humain (via son tambour et sa voix) se présente comme l’intermédiaire entre l’humanité et l’invisible. Inspirée…

Chamanisme, définition: Pratique spirituelle ancestrale présente dans toutes les cultures du monde, depuis la nuit des temps, où l’être humain (via son tambour et sa voix) se présente comme l’intermédiaire entre l’humanité et l’invisible. Inspirée aussi bien par l’énergie des tambours de transe que par les chants sacrés, la musique s’articule comme un nouveau voyage, introspectif et à la fois tourné vers le monde.

Salle Paul Éluard, hôtel-dieu.

Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel-Dieu Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2021-11-15 par