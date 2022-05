Anne Paceo, 13 mai 2022, .

Anne Paceo

2022-05-13 – 2022-05-13

L’odyssée d’Anne Paceo prend au fil de ses albums une puissante dimension introspective à la poétique envoûtante. En plus d’en signer l’écriture et d’en dicter l’orientation rythmique, la batteuse ose de plus en plus prendre le micro pour mieux « chanter son poème au monde ». Sur scène, cela donne un mélange détonnant et excitant de batterie, de claviers, de saxophones et de voix. Un entrelacement de jazz et de pop. Avec des incursions de rythmes afrobeat et de sonorités soul. Beaucoup d’audace, de fantaisie et d’inventivité, chez cette artiste doublement consacrée par les Victoires du Jazz en 2016 et 2019. La reconnaissance de ses pairs, Anne Paceo l’a amplement méritée. Depuis ses premiers pas, elle s’affirme comme l’une des créatrices les plus exaltantes qui soit. Elle aime prendre des risques, refuse de s’assagir dans des styles trop balisés, ne néglige pas l’apport des textes chantés où l’on entend parler de l’autre, l’étranger qui laisse derrière lui sa terre natale ou celui ou celle qui demeurera étrangère à son propre pays, à son propre corps parfois. Dans une ambiance contrastée, à la fois solaire et nocturne, la compositrice embarque sa bande de musiciens pour une épopée chavirée. Et chavirante !

L’odyssée d’Anne Paceo prend au fil de ses albums une puissante dimension introspective à la poétique envoûtante. En plus d’en signer l’écriture et d’en dicter l’orientation rythmique, la batteuse ose de plus en plus prendre le micro pour mieux « chanter son poème au monde ». Sur scène, cela donne un mélange détonnant et excitant de batterie, de claviers, de saxophones et de voix. Un entrelacement de jazz et de pop. Avec des incursions de rythmes afrobeat et de sonorités soul. Beaucoup d’audace, de fantaisie et d’inventivité, chez cette artiste doublement consacrée par les Victoires du Jazz en 2016 et 2019. La reconnaissance de ses pairs, Anne Paceo l’a amplement méritée. Depuis ses premiers pas, elle s’affirme comme l’une des créatrices les plus exaltantes qui soit. Elle aime prendre des risques, refuse de s’assagir dans des styles trop balisés, ne néglige pas l’apport des textes chantés où l’on entend parler de l’autre, l’étranger qui laisse derrière lui sa terre natale ou celui ou celle qui demeurera étrangère à son propre pays, à son propre corps parfois. Dans une ambiance contrastée, à la fois solaire et nocturne, la compositrice embarque sa bande de musiciens pour une épopée chavirée. Et chavirante !

dernière mise à jour : 2022-02-04 par