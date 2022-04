Anne-Murielle Franchet Hermanville-sur-Mer, 1 mars 2022, Hermanville-sur-Mer.

Anne-Murielle Franchet a peint des phares dans un style décalé et minimaliste sous forme d’à-plats aux couleurs fantaisistes et avec un brin d’humour.

Originaire de Nantes, Anne-Murielle s’est installée en Normandie pour des raisons professionnelles et vit à Hermanville-sur-Mer. Ayant toujours manifesté son intérêt pour la création artistique, elle a trouvé avec la mer un thème qui allait renforcer sa vocation pour l’expression picturale, notamment avec l’acrylique. Depuis, elle cultive ce thème qui l’inspire au quotidien !

Depuis 2016, elle complète sa technique en suivant des cours auprès de professeurs locaux et s’inspire des peintres impressionnistes mais aussi d’artistes plus contemporains comme Matisse ou Nicky de Saint Phalle…

