LA FURIE D’AMOUR AU FÉMININ ————————— OU LE CHANT DE L’ESPAGNE ———————— ### Créations de Anne Molines **Du 8 au 12 et les 18, 19, 25 et 26 septembre 2021, de 10 h à 18 h.** L’artiste sera présente sur l’ensemble des ces dates. Nourrie de l’oeuvre des « Grands » tels que Odilon Redon, Ferdinand Knopff ou Gustave Klimt, elle est de la famille de ceux qui peignent l’âme humaine. Les cartes postales de l’enfance reçues lors des voyages de ses parents en Andalousie, son expérience amoureuse de l’Espagne constituent le terreau fertile de son inspiration vibrant au rythme du coeur du Flamenco et de celui des madones iconiques aux robes scintillantes. D’autres expériences, inspirations, influences traceront le chemin, puis il y aura la découverte fondamentale et fondatrice de l’Inde et de sa couleur. Immense palette à ciel ouvert où toutes les gammes, les matières, les combinaisons colorées existent, créant l’impact nécessaire à l’expression d’une autre créativité. L’abondance des couleurs, la richesse des tissus, la délicatesse des matières recréeront sa palette intérieure. Elle utilisera à son tour ces mêmes étoffes ainsi que des bijoux, des paillettes, des papiers pour composer ses tableaux l’imposant comme le matériau de base de sa création. _Pour plus d’informations_ [_[http://www.annemolines.com/](http://www.annemolines.com/)_](http://www.annemolines.com/) À NE PAS MANQUER **Vernissage de l’exposition** en présence de l’artiste Vendredi 10 sept. à 18h à la Villa J [https://[www.villa-j.fr](www.villa-j.fr)/](www.villa-j.fr) La Villa J est un espace hybride et sensible qui accueille des moments de découvertes culturelles à vivre, à expérimenter et à partager.

Entrée libre

Artiste peintre, plasticienne – Exposition de ses créations inspirées de l’Andalousie et de l’Inde, entre Orient et Occident, mêlant l’abondance des couleurs à la richesse des tissus.

Villa J 2 rue Etienne Gautier Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



