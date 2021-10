Lignières Lignières Cher, Lignières Anne-Marie Desternes André Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Anne-Marie Desternes André Lignières, 13 novembre 2021, Lignières. Anne-Marie Desternes André 2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-13 17:00:00

Lignières Cher Lignières Venez croquer Lignières avec Les Urban Sketchers Berry sur une journée, quelques heures.

Vous êtes libre du temps que vous souhaitez consacrer à ce moment.

Généralement, Les Urban Sketchers aiment se retrouver pour déjeuner. Les Urban Sketchers s’installent une journée à Lignières pour la croquer.

Généralement, Les Urban Sketchers aiment se retrouver pour déjeuner. Anne-Marie Dester,es André dernière mise à jour : 2021-10-20 par

