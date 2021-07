Neuf-Brisach Médiathèque de Biesheim Haut-Rhin, Neuf-Brisach Anne Mahler à la médiathèque de Biesheim Médiathèque de Biesheim Neuf-Brisach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

[http://www.youtube.com/c/SoEASYtodraw](http://www.youtube.com/c/SoEASYtodraw)thèque de Biesheim du 27 au 31 juillet. **Au programme :** 2 groupes tout au long de la semaine autour de la création de carnets de bord avec une visite au musée Gallo-Romain. •Groupe 1 : 8-15 ans •Groupe 2 : 8-12 ans A la fin de la semaine, les deux groupes auront une remise officielle de livrets crées lors de cette semaine d’ateliers où les parents seront invités. Chaine Youtube d’Anne Mahler : www.youtube.com/c/SoEASYtodraw Instagram : [https://www.instagram.com/annemahlerillus/?hl=fr](https://www.instagram.com/annemahlerillus/?hl=fr) Facebook : [https://www.facebook.com/annemahlerillustratrice](https://www.facebook.com/annemahlerillustratrice)

Entrée gratuite – Sur inscription au 03.89.72.01.55

Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Médiathèque de Biesheim 8 rue des capucins 68600 Neuf-Brisach Haut-Rhin

2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T12:00:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T12:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T12:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T12:00:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T17:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:00:00

