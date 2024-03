Anne-Laure, professionnelle de la petite enfance, se met à votre disposition pour répondre aux questions de parents, (présentiel + distanciel). EARTH, 78 rue des écoles 01700 MIRIBEL Miribel, samedi 16 mars 2024.

Anne-Laure, professionnelle de la petite enfance, se met à votre disposition pour répondre aux questions de parents, (présentiel + distanciel). Explorez la parentalité avec les ateliers interactifs : développement de l’enfant, sommeil, communication bienveillante. GRATUIT, à ne pas manquer ! 16 – 23 mars EARTH, 78 rue des écoles 01700 MIRIBEL

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

Découvrez les Journées Spéciales de la Petite Enfance ! « Explorer, Apprendre, Grandir Ensemble »

Chers parents et futurs parents,

Êtes-vous prêts pour une expérience enrichissante dédiée à la merveilleuse aventure de la parentalité ? Nous sommes ravis de vous inviter à participer à nos 3 évènements spéciaux, remplis d’ateliers interactifs et informatifs conçus pour répondre à vos besoins et ceux de vos tout-petits.

Quand ? Les samedis 16 et 23 mars 2024 + le jeudi 21/03/2024 en soirée.

À quelle heure ? Les samedis de 10h00 à 18h300, jeudi soir de 20h à 21h00.

Où ? Les samedis : Cabinet EARTH, au 78 rue des Écoles 01700 MIRIEBL, un espace convivial où l’aventure commence ! Jeudi soir en visio (accès direct via le lien Google meet).

Au programme :

Journée du 16/03/2024 : Explorer le Monde de l’Enfance – mini conférences, histoire contée…

– Découvrez les étapes du développement de votre enfant lors de notre session interactive.

– Apprenez des astuces pratiques pour favoriser un sommeil sain et réparateur pour vous et votre petit explorateur.

– Plongez dans un monde sensoriel et moteur avec des activités stimulantes et amusantes.

– Rejoignez-nous pour une séance de lecture interactive, où les histoires prennent vie pour les petits et les grands.

– Échangez vos expériences avec d’autres parents lors d’une discussion chaleureuse et bienveillante. Entrée Gratuite, programme ici ! !

(+ d’infos)

Soirée du jeudi 21/03/2024 : Écouter, Comprendre, Grandir Ensemble

‍ ‍ ‍ Rejoignez-nous pour une soirée visio spéciale entre parents !

Quand ? Le jeudi 21/03/2024 de 20h à 21h.

Quoi ? Une occasion unique d’échanger, de partager vos expériences et de recevoir des conseils si besoin.

Qui ? Tous les parents sont invités à participer à cette session virtuelle chaleureuse et conviviale.

Ne manquez pas cette opportunité de vous connecter avec d’autres parents, de poser vos questions et de renforcer votre communauté parentale !

Gratuit, à ne pas manquer !

(+ d’infos)

Journée du samedi 23/03/2024 : Écouter, Comprendre, Grandir Ensemble, ateliers – échanges…

– Explorez des techniques de communication bienveillante pour renforcer le lien avec votre enfant.

– Plongez à nouveau dans un monde sensoriel et moteur avec des activités captivantes et éducatives.

– Partagez des moments magiques lors de notre séance de lecture interactive, où chaque page est une invitation à l’imagination.

– Échangez vos histoires, vos défis et vos succès avec d’autres parents lors d’une session d’échange d’expériences.

Entrée Gratuite, programme ici !

Ces journées sont ouvertes à tous les parents et futurs parents, alors venez avec vos questions, vos curiosités et votre enthousiasme pour une journée pleine de rencontres et d’échanges !

Rejoignez-nous pour un voyage plein de découvertes, d’apprentissages et de croissance, où chaque pas est une nouvelle aventure à partager avec vos tout-petits. Nous avons hâte de vous accueillir dans notre univers de la petite enfance, où chaque instant est une occasion de grandir ensemble.

À très bientôt !

Anne-Laure LLILIO – Puéricultrice privée (+ d’infos)

EARTH, 78 rue des écoles 01700 MIRIBEL 78 rue des écoles 01700 MIRIBEL Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://linktr.ee/annelaurellilio »}] https://meet.google.com/cqk-pmyo-ofq