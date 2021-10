Paris Cité du Refuge/Centre Espoir de la Fondation (Armée du Salut) île de France, Paris Anne-Laure Maison & Michel Cam Cité du Refuge/Centre Espoir de la Fondation (Armée du Salut) Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 18h à 2h

gratuit

Human Soul – Collages et installation immersive Installation immersive – projections vidéo et collages sonores/ diffusion de la parole collectée sous forme de performance (en collaboration avec Jacques Esteve Garcia) à la Cité de Refuge/Armée du Salut. Exposition des portraits réalisés sous forme de collage au Café Numérique dans le hall de la Cité de Refuge. Cette création est issue d’un processus artistique et humaniste visant à mettre en lumière les résidents de la Cité de Refuge, ces hommes et ces femmes sensibles souvent oubliés de notre société. Cette œuvre conçue pour la Nuit Blanche s’inscrit dans le continuité de la résidence artistique menée depuis 1 an par le duo d’artistes au sein de l’Armée du Salut. En partenariat avec : La DAC, la Mairie du 13e arrondissement et l’Armée du Salut. Avec le soutien de : La Fab. et l’EP7 Avec le commissariat de : Stéphanie Moran, GALRY Nuit Blanche -> Nuit Blanche Cité du Refuge/Centre Espoir de la Fondation (Armée du Salut) 12 rue Cantagrel Paris 75013

