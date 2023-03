Ouverture d’atelier Anne Laure Charlier, 1 avril 2023, Bainville-aux-Miroirs.

Ouverture d’atelier 1 et 2 avril Anne Laure Charlier

Je m’appelle Anne-Laure Charlier et je travaille la porcelaine depuis 2010. J’ai exposé sur des marchés et des galeries pendant sept ans (France, luxembourg, Allemagne), je vends aujourd’hui mes créations, que j’appelle « fantaisie utilitaire » essentiellement par le biais d’internet et des galeries. J’habite au sud de Nancy ( 35 minutes), dans le nord est de la France, au coeur de la réserve naturelle de la Moselle sauvage.

L’atelier sera ouvert au public les samedi 1 et dimanche 2 avril, de 11h00 à 19h00. L’accueil du public se fera dans le jardin, espave cultivé, végétalisé et décoré par de nombreuses créations céramiques.

La visite de l’atelier permettra d’ en découvrir le fonctionnement, les matériaux, outils, techniques et matériels utilisés. Des demonstrations de tournage et décor sur porcelaine et terre vernissée auront lieu tout au long du weekend .

J’inviterai le céramiste Régis Bourguignon, qui partage mon atelier mais travaille la faïence (terre vernissée) à co-animer l’évènement.

Nous animerons chacun un atelier découverte de la matiere d’1h30 pour des groupes de 5 personnes maximum. Les séances permettront aux participants de transformer l’argile, matière brute, pour aboutir à une création personnalisée. Je proposerai la découverte de la porcelaine par la création de photophore, objet révelant la délicatesse et la transparence de la porcelaine, nous utiliserons la nature environnante pour créer des empreintes ( feuille..). Cet atelier sera réservé aux adultes.

Régis Bourguignon proposera de découvrir la faience rouge par la création de masques inspirés du monde des films d’animation. Cet atelier sera réservé aux enfants. Les ateliers découvertes se dérouleront sous un barnum, dans l’espace jardin.

Nous vendrons en outre nos créations respectives dans l’espace jardin et l’atelier, en aménageant un parcours d’exposition sur les 600 m2 de terrain disponibles.

Atelier découverte de la porcelaine pour 5 adultes samedi 10 /04/2021 de 14h à 15h30 sur incription et gratuit (cuisson en option payante).

Atelier découverte faience rouge pour 5 enfants dimanche 11/04 2021 de 14h à 15h30 sur inscription et gratuit (cuisson en option payante).

Anne Laure Charlier 2, montauban, 54290 Bainville-aux-Miroirs Bainville-aux-Miroirs 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « annelaure.charlier54@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/annelaurecharlie/?hl=fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

ateliers démonstrations

Anne Laure Charlier