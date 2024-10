ANNE HOSER MUSICAL Lille Nord

ANNE HOSER MUSICAL Lille, vendredi 29 novembre 2024.

Le groupe Anne Hoser est née du désir de transpercer un quotidien morose. Les quatre membres de cette entité s’enivre de révolte et de bienveillance pour tracer leur ligne de fuite. Leur son balance entre rock psyché et garage noise. En Live, c’est une énergie brute et à fleur de peau qui se libère. En tête de proue de ce projet, une chanteuse animée par une energie tant bien punk que mystique.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Rock alternatif Crank wave

