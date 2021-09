Paris Académie du Climat île de France, Paris Anne Girard-Le Bot Académie du Climat Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h30 à 22h30

Arborescences – Performance / Photographie / Danse / Projection Photographe du mouvement, Anne Girard-Le Bot mène des projets artistiques issus de sa passion pour la danse contemporaine. Curieuse des processus créatifs à la frontière des arts plastiques et du spectacle vivant, elle construit des expositions incluant notamment la projection et la danse. Arborescences invite le public à une exploration sensorielle de la forêt de Fontainebleau où ont été réalisées les images et une partie du travail chorégraphique. Interprétée par deux danseurs, elle est composée de projections photographiques et de moments dansés qui s’entrelacent et se distendent en fonction des réactions des spectateurs. La bande son mêle matières sonores naturelles collectées en forêt de Fontainebleau, instruments de musique et sons provoqués par la présence humaine en forêt. Événements -> Autre événement Académie du Climat 2 place Baudoyer Paris 75004

