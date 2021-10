ANNE FRANCK PAR LA CIE SPECTABILIS – PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ Ombrée d’Anjou, 19 novembre 2021, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Ce spectacle a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Adaptation théâtrale de l’œuvre universelle éponyme

Avoir treize ans et rester enfermée dans un appartement exigu pendant deux ans, avec des adultes, dont ses propres parents, 24h sur 24h.

Être éprise de liberté et vivre la guerre où tout nous est interdit parce qu’on est née juive.

C’est ce qu’Anne Frank confie à son journal : son quotidien “à l’étroit”, ses aspirations en tant que jeune femme en devenir, ses colères, ses peurs, ses espoirs, ses incompréhensions face au drame qui se noue, et ce qu’elle écrit ressemble en bien des points aux questionnements des adolescents d’aujourd’hui.

Pièce de théâtre “Anne Franck” proposée au Petit Théâtre de Pouancé, le 19 novembre à 10h puis 14h.

