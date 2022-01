Anne Ethuin La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 25 mai 2022, Nevers.

Anne Ethuin

du mercredi 25 mai au jeudi 14 juillet à La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération

### Collage Collagiste, poète et dessinatrice, Anne Éthuin (1921-2009) se consacre à l’art depuis 1949, année où elle participe à la rencontre internationale Cobra de Bregnerod (Danemark) et à l’exposition Spiralen de Copenhague. Cofondatrice de Phases avec son mari Édouard Jaguer, elle participe à toutes les activités de ce mouvement du début de 1954 jusqu’en 2009, année de sa disparition. Son œuvre, en plus de poèmes, de dessins ou d’objets recouverts de collage de type « additionnel » comporte notamment des collages revêtus qui, depuis les années 1970, constituent sa préoccupation principale. Dus autant à l’invention de l’auteur qu’à son sens de la créativité – dans la mesure où les images finales gardent des traces de celles, pour la plupart photographiques, qui leur servent de support – ses collages relèvent d’un concret hallucinant, d’un imaginaire à la fois non-figuratif et hyperréel où la métaphore du monde sensible ne fait qu’une avec sa mise en valeur. _Petr Kral, Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs – Presses universitaires de France, 1982_ C’est à Paris en janvier 1989 que Pierre Boulay et Gilles Petitclerc rencontrent pour la première fois Anne Éthuin. De cette rencontre, naîtra une longue et indéfectible amitié qui durera jusqu’à la disparition de cette dernière en janvier 2009. Les œuvres d’Anne Éthuin font désormais partie de la collection privée de Pierre Boulay et Gilles Petitclerc qui nous les ont généreusement prêtées pour cette exposition à La Maison. **Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 24 mai à 18h30**

Entrée libre aux horaires d’ouverture de La Maison

À mi-chemin du collage et de la peinture, ces montages entièrement retravaillés au pinceau comptent assurément parmi les meilleurs exemples actuels du collage libre.

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



