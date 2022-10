Anne Etchegoyen – En toute intimité, la tournée en églises et chapelles Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrnes-Atlantiques 10 10 EUR Après son album « Les Voix Basques » disque d’or, un clip en langue basque à près de 3,5 millions de vues, un album relatant son pèlerinage jusqu’à St-Jacques de Compostelle, puis son album EMAZTE en hommage à la femme, Anne Etchegoyen propose une nouvelle tournée, « En toute intimité » qui sera jouée seulement dans les églises et chapelles. Anne y sera chaque fois accompagnée d’un guitariste. Ils vous offriront une version intimiste et acoustique de chansons extraites des albums de la chanteuse. Un mélange de créations et reprises de titres populaires basques.

Un concert bienveillant et participatif emmené par la voix douce et puissante d'Anne Etchegoyen. La sortie de son nouvel album FESTA ! est prévue courant 2023. Il aura pour thème la fête et le 1er single sera un duo basco-catalan, avec l'artiste Cali.

+33 5 59 39 98 00

