Cet évènement est passé ANNE EISNER (1911-1967) Une artiste américaine au Congo Musée du Quai Branly Jacques Chirac Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris ANNE EISNER (1911-1967) Une artiste américaine au Congo Musée du Quai Branly Jacques Chirac Paris, 4 avril 2023, Paris. Du mardi 04 avril 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h00

jeudi

de 10h30 à 22h00

.Tout public. payant De 9 à 12 euros Hommage au parcours de l’artiste américaine Anne Eisner, à travers une sélection d’œuvres inspirées de son séjour au Congo et récemment acquises par le musée du quai Branly – Jacques Chirac. En 1946, l’artiste américaine Anne Eisner (1911-1967) se rend pour la première fois en Afrique. Elle voyage aux côtés de son futur époux, Patrick Putnam (1904-1953). Cet anthropologue de formation a établi au début des années 1930 un établissement hôtelier dénommé « camp Putnam » à Epulu, au nord-est de la colonie belge du Congo. C’est là que vit Anne Eisner pendant sept ans, dans le voisinage des communautés Mbuti. Durant son séjour, elle apprend à mieux connaître la forêt équatoriale de l’Ituri et documente la vie de ses habitants. Peintre depuis les années 1930, Anne Eisner est attentive aux développements de l’expressionisme abstrait américain. La découverte du continent africain et son installation au camp Putnam auront un impact saisissant sur son travail artistique. De retour aux États-Unis en 1954, l’artiste poursuit sa méditation picturale engagée au Congo, à l’orée de l’abstraction. Parallèlement à sa production artistique, elle tente d’apporter sa contribution à l’étude des populations autochtones de l’Ituri. Musée du Quai Branly Jacques Chirac 37 Quai Branly 75007 Paris Contact : https://www.quaibranly.fr/fr/

Copyright Anne Eisner © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Pauline Guyon
Représentation stylisée d'un musicien avec son arc musical.

