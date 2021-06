Paris New Morning Paris Anne Ducros New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Anne Ducros New Morning, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 15 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

FESTIVAL « ALL STARS » Vingt ans après ses débuts discographiques, Anne Ducros signe tout simplement son meilleur album à ce jour. A travers douze standards de jazz – mais pas que -, son art vocal est relayé par la guitare d’Adrien Moignard et la contrebasse de Diego Imbert. Plus qu’une chanteuse de jazz dans la règle, Anne Ducros est une musicienne vertigineuse, qui brode, scat, redécoupe avec personnalité les contours des standards et improvise avec sa voix de mezzo comme elle le ferait avec n’importe quel instrument. Une voix exceptionnelle au charme indéfinissable, un swing impressionnant, Anne Ducros a le talent et l’authenticité des grandes divas du jazz. Pour ce nouveau projet chic et en toute intimité, elle s’entoure du guitariste Adrien Moignard digne succésseur de Bireli Lagrène et Diego Imbert que l’on présente plus : Didier Lockwood, Enrico Pieranunzi, André Ceccarelli… Anne is back forever ! Concerts -> Jazz New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210715-5060-festival-all-stars-anne-ducros.html Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-07-15T20:00:00+02:00_2021-07-15T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris