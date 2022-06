Anne de France, régner au féminin, 25 juin 2022, .

Anne de France, régner au féminin

2022-06-25 – 2022-06-25

Entre Moyen Âge et Renaissance, Anne de France fut l’une des femmes les plus puissantes de son temps. La conférence développera les diverses facettes de son action en tant que femme de pouvoir, princesse diplomate, mère éducatrice, patronne et mécène. La conférence entend offrir une vision historiographique renouvelée, en s’appuyant sur la découverte de nombreuses archies inédites.

Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicace de son dernier ouvrage Anne de France, Gouverner au féminin à la Renaissance, paru en mai 2022 chez Passés Composés.

Mme Aubrée DAVID-CHAPY est agrégée d’histoire et docteur en histoire moderne de l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de l’histoire des femmes de pouvoir.

Première conférence dans le cadre de l’exposition « Du Château d’Anne de Beaujeu au Musée de la Chasse »

chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/

Entre Moyen Âge et Renaissance, Anne de France fut l’une des femmes les plus puissantes de son temps. La conférence développera les diverses facettes de son action en tant que femme de pouvoir, princesse diplomate, mère éducatrice, patronne et mécène. La conférence entend offrir une vision historiographique renouvelée, en s’appuyant sur la découverte de nombreuses archies inédites.

Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicace de son dernier ouvrage Anne de France, Gouverner au féminin à la Renaissance, paru en mai 2022 chez Passés Composés.

Mme Aubrée DAVID-CHAPY est agrégée d’histoire et docteur en histoire moderne de l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de l’histoire des femmes de pouvoir.

CD45

dernière mise à jour : 2022-05-31 par