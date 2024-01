Anne Boquel signe son nouveau roman à la Librairie Delamain Librairie Delamain Paris, mercredi 17 janvier 2024.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Anne Boquel à l’occasion de la parution de son roman « L’Enfant de la rage » aux Éditions du Seuil.

Venez découvrir L’Enfant de la rage aux Éditions Robert Laffont.

Un adolescent est blessé dans une descente de CRS sur la ZAD où il militait. Dans le coma, va-t’il se réveiller ?

Le suspense est porté de manière magistrale par la plume de l’autrice, tour à tour émouvante et précise, telle une exploration sociologique des lieux et des âmes. Une histoire qui prend aux tripes, car ce destin familial où se mêle fureur, espoir et fièvre raconte la France d’aujourd’hui.

Anne Boquel est professeure de lettres. Elle a cosigné avec Etienne Kern plusieurs essais littéraires. L’Enfant de la rage est son second roman.

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

Adélaïde Yvert-Mayet