Anne Bertin-Hugault à la chapelle de Quelven Quelven Guern, vendredi 24 mai 2024.

Anne Bertin-Hugault à la chapelle de Quelven Quelven Guern Morbihan

Venez à la rencontre d’Hildegard von Bingen, écrivaine, compositrice, philosophe, poétesse et médecin du XIIe siècle lors d’un moment suspendu en la chapelle Notre-Dame-de-Quelven. Après une visite guidée de ce trésor d’architecture, la chanteuse et pédagogue Anne-Bertin Hugault évoquera la vie et la pensée de cette femme hors du commun, canonisée en 2012. Cette présentation sera entrecoupée de chants composés par Hildgard von Bingen.

Cet évènement est organisé en partenariat avec les Jeudis de Quelven.

Anne Bertin-Hugault, mezzo-soprano. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 10:30:00

fin : 2024-05-24 12:30:00

Quelven Chapelle Notre-Dame de Quelven

Guern 56310 Morbihan Bretagne accueil@admas.fr

L’événement Anne Bertin-Hugault à la chapelle de Quelven Guern a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté