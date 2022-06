Anne Bénédiste Girot

2022-08-08 13:30:00 – 2022-08-21 18:00:00 Diplômée de L’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, son travail s’articule essentiellement entre le dessin, la peinture et la photographie.

À travers ses différentes séries, elle explore ses paysages intérieurs : symboliques, ésotériques, organiques, puisant leur source dans le monde végétal, incroyable pourvoyeur de lignes et de motifs. Malgré une pratique parfois extrêmement minutieuse, à la limite de l’obsessionnel, une grande place est laissée aux hasards des médiums : aquarelle qui dégouline, encre qui se propage, parfois à la limite de l’abstraction. Diplômée de L’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, son travail s’articule essentiellement entre le dessin, la peinture et la photographie.

