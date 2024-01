ANNADRE UN PETIT AIR DE JULIETTE GRECO SALLE MULTICULTURELLE Bagnols Sur Ceze, vendredi 8 mars 2024.

VENDREDI 08 MARS – Journée Internationale du Droit des FemmesFAM ProductionEn partenariat avec le festival Femmes du MondeUn spectacle écrit par Annadré Vanier avec la complicité de Michel VivacquaAvec AnnadréMise en scène : Rosalie SymonAu piano : Stan Cramer ou Nathalie MiravetteDans ce spectacle musical et humoristique, Annadré nous conte sa passion pour Juliette Gréco.Elle interprète quelques-unes des plus belles chansons de l’artiste, ponctuées du récit de sa vie, émaillée de rencontres incroyables : de Pierre Seghers à Léo Ferré, en passant par Jacques Prévert et Joseph Kosma, Bernard Dimey ou encore Serge Gainsbourg.Au fil de la représentation, on réalise qu’Annadré et Juliette ont bien plus en commun qu’un simple nez…Durée : 1h15Tout publicRenseignements service Actions culturelles 04 66 50 50 54

Tarif : 7.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE MULTICULTURELLE rue Racine 30200 Bagnols Sur Ceze 30