Annabella Hawk + Judith$ + Lox’One Caen, 28 août 2021, Caen.

Annabella Hawk + Judith$ + Lox’One 2021-08-28 19:00:00 – 2021-08-28 22:00:00 Esplanade du Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Cargö fête l’été avec une série de concerts en plein-air !Annabella Hawk

Annabella Hawk propose une ‘Future’ Soul qui rafraîchit le genre : une culture du sample, un flow parfois Hip-Hop et des accents électroniques et Trip-Hop. Comme un livre ouvert, Annabella déploie un univers empli de questionnements sur le monde et celles et ceux qui croisent son chemin dans des textes à la plume sincère.Judith$

Vague d’émotions brassant simultanément courants chauds et glacés, la musique de JUDITH$ est une histoire de métissage. Originaire des Comores, la chanteuse française nous plonge dans un univers duel où le sombre se mêle au sensuel, la force à la fragilité, l’assurance à l’incertitude. Judith$ puise ses inspirations dans des univers sonores, plastiques et visuels où se croisent la smooth attitude de Sade, l’expérimentale d’Arca, la modernité vaporeuse de FKA Twigs, le rap des Flatbush Zombies, DaBaby ou Ski Mask; mais aussi les films de Noé, Mandico ou Argento. À travers ses morceaux Judith explore et exprime toute la complexité d’un être partagé entre une fragilité sincère et assumée, et une indépendance forgée par sa détermination, qui lui donne cette assurance hantée d’une certaine brutalité.Informations pratiquesSur réservation sur la billetterie en ligne du Cargö ou à l’accueil de la salle. Billetterie sur place le jour du concert (dans la limite des places restantes);Concerts assis à table (6 personnes max.)Port du masque obligatoire dans l’enceinte.

© Psylli et Julie Politi

+33 2 31 86 79 31 https://lecargo.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-20 par