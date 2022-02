Anna qui chante Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Anna qui chante est un conte à pas piquer des hannetons où un roi terriblement tyrannique opprime son pays et tient enfermée la jeune princesse Judith. Quand, pour l’occuper, il va jusqu’à kidnapper les petites filles du royaume, la coupe est pleine ! Anna, enfant de 9 ans, va tout bouleverser par un chant puissant et porteur d’espoir, si puissant qu’il pourrait bien pétrifier le roi et ramener la joie dans le royaume…



Des chants qui ont soulevé les foules. Avec des modules de tailles réelles, accompagnés d’un système d’écoute pour chacun, l’exposition rend hommage à cette idée que le chant peut se révéler fédérateur et libérateur. Un moyen de se reconnaître et de se donner du courage ensemble.



Les chansons à découvrir dans l’exposition :

● A change is gonna come

● Bella Ciao

● Le temps des cerises

● Salut à toi

● Hymne du Mouvement de libération des femmes

● Le chant des partisans.



Une exposition inspirée de la bande dessinée de Sonia Paoloni et Eloïse Rey, en collaboration avec les Éditions Biscoto et les bibliothèques Méjanes.

Une exposition interactive à découvrir en chantant dans un parcours coloré et une scénographie adaptée pour le jeune public. Le public découvre des illustrations inédites présentant six chansons et leurs auteurs et autrices.

