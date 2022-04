Anna Netrebko / Day and night Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mercredi 25 mai 2022

de 20h30 à 22h10

Cat.5 : 30 EUR Cat.3 : 85 EUR Cat.1 : 135 EUR Cat.4 : 60 EUR Cat.6 : 10 EUR Cat.2 : 105 EUR

Diva ? Anna Netrebko l’est assurément, dans le sens premier du terme – comme l’assume sans fausse pudeur le dernier album de la cantatrice. Diva ? Anna Netrebko l’est assurément, dans le sens premier du terme – comme l’assume sans fausse pudeur le dernier album de la cantatrice, qui a paru en 2018 chez Deutsche Gramophon et s’intitule simplement… Diva. Après deux annulations pour cause de pandémie, le public parisien va enfin pouvoir entendre le récital qu’Anna Netrebko a concocté avec Elena Maximova, Giovanni Andrea Zanon et Malcolm Martineau. La soprano, découverte il y a 25 ans par Valery Gergiev et devenue depuis l’une des plus grandes voix mondiales, explore avec ses compagnons, partenaires habituels (le duo qu’elle forme avec Elena Maximova a déjà convaincu les mélomanes de chaque côté de l’Atlantique, tandis que Malcolm Martineau est l’un de ses accompagnateurs de prédilection), un programme intitulé Day and Night. Lieder allemands et mélodies russes ou françaises répondent à quelques airs d’opéras dans un pot-pourri où se mêlent les esthétiques et les effectifs. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23586 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228431014932

