Anna Leya en live streaming Théâtre de l'Avant-scène, 13 mars 2021, Trélazé.

Anna Leya en live streaming

Théâtre de l’Avant-scène, le samedi 13 mars à 20:30

La ville de Trélazé a le plaisir de vous convier au concert electro-pop d’Anna Leya en live streaming !

### Second rendez-vous numérique de la saison culturelle. Le concept : surfer sur la vague des « concerts nouvelle génération » en proposant les dates en live streaming.

**Pendant que vous serez confortablement installés dans votre canapé, Anna Leya performera devant les caméras.** Pour vous, rien de plus simple ! Un seul clic sur un lien YouTube créé pour l’occasion, vous fera profiter de ce show electro-pop gratuit.

[[https://youtu.be/FddlJB7O6ck](https://youtu.be/FddlJB7O6ck)](https://youtu.be/FddlJB7O6ck)

Entre sa voix suave et son visage angélique, Anna Leya vous fera voyager dans un univers musical où la passion, la dualité et la connexion avec son public règnent.

Son ambition est de partager l’amour et les émotions fortes qui nous rendent humains à travers la musique avec le plus grand nombre de personnes possible afin d’unir les gens autour d’un message d’amour, d’empathie et de force.

**La jeune trélazéenne AD’L assurera la 1ère partie !**

Animée depuis toute jeune par sa passion pour le chant, AD’L est devenue incontournable dans le paysage trélazéen.

Cette jeune femme au timbre si particulier vous enchantera dès les premières notes.

Gratuit, lien YouTube

La ville de Trélazé a le plaisir de vous convier au second rendez-vous numérique de sa saison culturelle !

Théâtre de l'Avant-scène Rue Ludovic Ménard, Trélazé



