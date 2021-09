Anna Lemonaki, BLEU Centre culturel suisse. Paris, 13 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 13 au 15 octobre 2021 :

mercredi, vendredi de 20h à 21h30

et jeudi de 18h à 19h30

payant

BLEU, c’est un tourbillon, un objet contemporain performatif à mi-chemin entre le cabaret psychédélique et le récit autofictionnel.

BLEU, c’est un tourbillon, un objet contemporain performatif à mi-chemin entre le cabaret psychédélique et le récit autofictionnel. Dans un compte à rebours qui fait la guerre au silence, deux artistes en apnée tentent de définir ce qu’est l’angoisse et quelles sont sa source et ses conséquences. Anna Lemonaki, d’une générosité et d’une sincérité à couper le souffle, déploie un texte décapant, évocateur des attaques de panique qui l’ont longtemps envahie. Accompagnée des mélodies rock du musicien Samuel Schmidiger, la comédienne et metteure en scène grecque installée à Genève signe ici la première création de sa compagnie et réussit, par le truchement du texte et de la musique, à donner voix et corps à un sujet universel qui reste pourtant tabou. Une traversée des peurs bleues pour mieux voir la vie en rose : palpitant !

— La Bâtie-Festival de Genève

Spectacles -> Théâtre

Centre culturel suisse. Paris 32-38 rue des Francs Bourgeois Paris 75003

1 : Saint-Paul (350m) 7 : Pont Marie (571m)



Contact :Centre culturel suisse. Paris ccs@ccsparis.com https://ccsparis.com/ ccs@ccsparis.com

Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-10-13T20:00:00+02:00_2021-10-13T21:30:00+02:00;2021-10-15T20:00:00+02:00_2021-10-15T21:30:00+02:00;2021-10-14T18:00:00+02:00_2021-10-14T19:30:00+02:00

Anna Lemonaki, BLEU, 2016 © Tim Robert-Charrue