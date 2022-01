Anna + Jack Ollins – UV Marseille 3e Arrondissement, 5 février 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Anna + Jack Ollins – UV Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-02-05 23:00:00 23:00:00 – 2022-02-05 Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

15 21 Ultra-Violet

Les Samedis : des plateaux artistiques qui vont au-delà des spectres habituels.



Line Up



• Anna (Twin Turbo, Tronic – Sãu Paulo, BR)

Techno inspirante, minimal

Enfant des clubs

Immense honneur d’accueillir celle qui aiguise ses armes depuis ses 4 ans dans le nightclub de son père.

Avant de venir chez nous, son étoffe de légende l’emmène déjà à Movement Detroit, Awakenings, Tomorrowland & DC10 pour ne citer qu’eux.

En qualité de productrice, elle accumule des sorties sur Hotflush, Drumcode, NovaMute, Clash Lion, Sapiens, Domino, ainsi que sur Afterlife pour Tale Of Us.



• Jack Ollins (RenDez Vous – Marseille, FR)

House Techno, Detroit

Militant respecté

Depuis 1994, il constelle le milieu électronique de ses apparitions intenses comme de ses projets.

Record shop, productions playlistées, organisation de soirées mythiques & programmateur de renommée font de ce DJ, au plus de 120 clubs dans le monde écumés, un ogre que personne ne peut arrêter.

http://www.cabaret-aleatoire.com/programmation

Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

