ULTRA-VIOLET ▷ Les Samedis ↘︎ Des plateaux artistiques qui vont au-delà des spectres habituels LINE-UP: ▷ ANNA (Twin Turbo, Tronic – Sãu Paulo, BR) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/dj_anna](https://www.facebook.com/dj_anna) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/djannabr](https://soundcloud.com/djannabr) ▷ Jack Ollins (RenDez Vous – Marseille, FR) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/jack-ollins](https://soundcloud.com/jack-ollins) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/jackollins](https://www.facebook.com/jackollins) ▷ ANNA ↘︎ Techno inspirante, minimal Enfant des clubs Immense honneur d’accueillir celle qui aiguise ses armes depuis ses 4 ans dans le nightclub de son père. Avant de venir chez nous, son étoffe de légende l’emmène déjà à Movement Detroit, Awakenings, Tomorrowland & DC10 pour ne citer qu’eux. En qualité de productrice, elle accumule des sorties sur Hotflush, Drumcode, NovaMute, Clash Lion, Sapiens, Domino, ainsi que sur Afterlife pour Tale Of Us. ▷ Jack Ollins ↘︎ House Techno, Detroit Militant respecté Depuis 1994, il constelle le milieu électronique de ses apparitions intenses comme de ses projets. Record shop, productions playlistées, organisation de soirées mythiques & programmateur de renommée font de ce DJ, au plus de 120 clubs dans le monde écumés, un ogre que personne ne peut arrêter. ◤ TICKETS ◢ ✷ Regular – 15 € ✸ Last Call – 18 € ✹ Jour J – 21 € ▷ Réservez votre ticket maintenant ↘︎ [https://shotgun.live/fr/events/anna-jack-ollins-uv](https://shotgun.live/fr/events/anna-jack-ollins-uv) MESURES SANITAIRES: Suite aux dernières annonces gouvernementales un pass vaccinal vous sera demandé à l’entrée. ▷ En savoir plus ↘︎ [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal)

