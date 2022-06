Anna Halprin : le souffle de la danse Cinématographe (Le), 11 juillet 2022, Nantes.

2022-07-11

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 5 euros Tarif réduit : 3 euros

Anna Halprin : le souffle de la danse de Ruedi Gerber (Suisse-USA, 2010, 1h43, VOSTF • documentaire) Dans le cadre d’un stage de danse de Marie Motais autour du travail d’Anna Halprin, organisé du 11 au 15 juillet 2022 en partenariat avec le CCN de Nantes, la compagnie 29×27 – Gaëlle Bouilly et Matthias Groos – porteuse du lieu de création SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS, s’associe au Cinématographe pour présenter ce film de danse, de vie. « Anna Halprin, le souffle de la danse est un film sur une légende vivante, Anna Halprin, l’une des danseuses et chorégraphes américaines qui a le plus influencé la danse contemporaine les 70 dernières années. Le projet était moins de faire un film sur la danse qu’un film sur l’essence de la vie, les ressources les plus intimes que nous avons chacun en nous et qui peuvent nous aider à vivre et à vieillir. » – Ruedi Gerber.Séance présentée par la chorégraphe Marie Motais

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/