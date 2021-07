Marseille vieille charité Bouches-du-Rhône, Marseille Anna Gruzina Quartet vieille charité Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Passionnés par le jazz contemporain, Anna Gruzina et les membres de ce jeune quartet franco-ukrainien parcourent les nouveaux standards, défendent des compositions au ton moderne et réinventent les intemporels du jazz. Concert co-réalisé avec la Ville de Marseille-Musées de Marseille. En partenariat avec le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. Anna Gruzina : piano Clément Rioland : saxophones Olivier Pinto : contrebasse David Carniel : batterie

Entrée libre dans la limite des places disponibles

