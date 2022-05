AN’NA GAR 2022

AN’NA GAR 2022, 4 juin 2022, . AN’NA GAR 2022

2022-06-04 – 2022-06-04 Au programme, venez danser au balèti familial avec Biscam Pas à 18h30. nÀ 20h faites une petite pause pour savourer le yassa poulet avant les concerts de Grail'Oli et de Kanazoe Orkestra. nVous trouverez aussi un stand informatif sur les actions de l'association, notre soutien à la construction de classes au lycée de Soum au Sénégal, un stand d'artisanat sénégalais, et un canton jòcs pour les enfants (sous la surveillance des parents). nPour l'occasion, les parkings municipaux seront gratuits à partir de 18h. L'association organise l'AN'NA GAR dans le cadre du Total Festum 2022, Festival régional des langues et cultures catalanes et occitanes. Rejoignez-nous per una serada aux couleurs Occitanes et Sénégalaises !

