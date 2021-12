Anna Gaïotti : A Kiss Without Lips – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 20 janvier 2022, Rezé.

2022-01-20

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : non 19 € / 14 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Danse.La chorégraphe, danseuse et écrivaine Anna Gaïotti a façonné « A Kiss Without Lips » à partir de ce qu’elle a vécu, observé et écrit lors de plusieurs séjours en Éthiopie.Anna Gaïotti se saisit de ce qu’elle a vécu et observé dans la basse vallée de l’Omo en Éthiopie pour envisager un travail d’ethnologie par l’écriture d’une fiction, évoquant la présence et la disparition de danses qui sont comme autant de dialectes sonores et spirituels reliés à des écosystèmes bouleversés. Un récit est né de son amour pour cette contrée, de sa façon d’y revenir, de s’acculturer, de participer aux temps de la vie quotidienne, aux danses dans les villages et sur les terrains de foot, d’apprendre le travail de la forge, d’écouter des silences et des bruits, de sa pratique constante de l’écriture. « A Kiss Without Lips » prolonge le voyage par la transmission de son expérience et des ambivalences dont elle est chargée. La pièce est le lien entre le témoignage d’une réalité crue et la fiction née de ce temps passé parmi les femmes, les hommes, les enfants, les filles qui se prostituent, la brousse, le fleuve Omo, les sorcières, les créatures nocturnes, les tracteurs, les armes, les pierres précieuses, les maladies. Conception, texte, chorégraphie : Anna GaïottiComposition musicale : vierge noireAvec Nathalie Broizat, Clément De Boever, Silvia Di Rienzo, Léo Dupleix, Sigolène Valax, Anna GaïottiAssistant mise en scène : Frédéric Hocké Durée : 1h30 Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (14 au 30 janvier 2022)

Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/