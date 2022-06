Anna Farrow, 27 juin 2022, .

Anna Farrow

2022-06-27 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-27

25 25 Anna Farrow est une chanteuse et compositrice franco-anglaise aguerrie. Avec sa voix assurée et naturelle elle a parcouru le monde et s’est construit un répertoire Jazz très solide. Son dernier album « Smile » aborde le sourire, celui décrit par C.Chaplin qui dit le bonheur ou le rire à travers les larmes, avec un son nouveau new soul et folk. L’aventure continue pour Anna Farrow !



Anna Farrow [chant, composition] / Jonathan Soucasse [claviers] / Clément Pernet [batterie] / Loica Kunstlich [choriste]



Une soirée Jazz des cinq continents, en coproduction avec la Villa Gaby société DM Event et en partenariat avec Scotto Musique.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 27 juin à la Villa Gaby pour le concert de Anna Farrow.

Anna Farrow est une chanteuse et compositrice franco-anglaise aguerrie. Avec sa voix assurée et naturelle elle a parcouru le monde et s’est construit un répertoire Jazz très solide. Son dernier album « Smile » aborde le sourire, celui décrit par C.Chaplin qui dit le bonheur ou le rire à travers les larmes, avec un son nouveau new soul et folk. L’aventure continue pour Anna Farrow !



Anna Farrow [chant, composition] / Jonathan Soucasse [claviers] / Clément Pernet [batterie] / Loica Kunstlich [choriste]



Une soirée Jazz des cinq continents, en coproduction avec la Villa Gaby société DM Event et en partenariat avec Scotto Musique.

dernière mise à jour : 2022-04-01 par