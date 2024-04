Anna-Eva Bergman, Voyage vers l’intérieur Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Limoges, mercredi 15 mai 2024.

Anna-Eva Bergman, Voyage vers l'intérieur
Conférence d'Hélène Leroy, conservatrice du patrimoine, responsable des collections au Musée d'Art Moderne de Paris.
Mercredi 15 mai, 19h00
Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil
Tarifs 6€ pour les adhérents 10€ pour les non adhérents 2€ pour les étudiants et les chômeurs

Début : 2024-05-15T19:00:00+02:00 – 2024-05-15T21:00:00+02:00

Anna-Eva Bergman, Voyage vers l’intérieur

Conférence d’Hélène Leroy, conservatrice du patrimoine, responsable des collections au Musée d’Art Moderne de Paris.

Anna-Eva Bergman (1909-1987), figure clé de la peinture de l’après-guerre, a créé un langage pictural très singulier, basé sur un vocabulaire de formes simples inspiré par les paysages nordiques et méditerranéens. Bien que célébrée et exposée dans le monde entier de son vivant, son oeuvre demande aujourd’hui à être reconsidérée plus largement. Cette conférence, conçue à partir de la rétrospective consacrée à l’artiste par le Musée d’art moderne de Paris en 2023 présentera de façon chronologique le parcours de l’artiste, en proposant un panorama de toute sa production, dont l’approche originale repose sur le primat de la ligne, le recours au nombre d’or, ainsi que sur l’usage d’un matériau devenu sa signature : la feuille d’or. Ce sera l’occasion de développer certains de ses thèmes de prédilection et son rapport à l’architecture et à l’espace.

Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil
2 rue de la Providence
Limoges 87000

© N°45-1971 Crête de montagne, 1971

Acrylique, (pâte de structure) modeling paste et feuille de métal sur toile

Musée d’Art Moderne de Paris © Adagp, Paris – Crédit photographique

Julien Vidal/Parisienne de Photographie