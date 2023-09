Anna-Eva Bergman : les horizons du sublime Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Par Eric Parmentier, conférencier en histoire de l’art

Peintre,

dessinatrice et graveuse française d’origine norvégienne, mariée à Hans

Hartung, Anna-Eva Bergman (1909 – 1987) occupe une place de choix dans

l’histoire des abstractions de la seconde moitié du XXe siècle. Tournée vers

une écriture picturale minimaliste, alliant la simplicité des lignes, les

aplats de couleurs et un usage fréquent de la feuille d’or et d’argent, elle a

décliné tout un répertoire de formes archétypales inspirées de la nature et du

cosmos. Ses œuvres puissantes et singulières ont été présentées en 2023 dans

une vaste rétrospective au Musée d’art moderne de la Ville de Paris.

Entrée libre dans la limites des places disponibles, réservation conseillée (à partir du 3 novembre).

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun

Anna-Eva Bergman / Adagp, Paris, 2023