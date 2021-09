Marseille Le Magnolia Bouches-du-Rhône, Marseille Anna Cruz Le Magnolia Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Magnolia, le vendredi 1 octobre à 19:00

Deux femmes, un univers: de Jeanne Moreau à Piazzolla, en passant par Björk ou Nina Simone, un répertoire diversifié qui explose les frontières des styles. À travers le monde et les époques, des reprises qu’elles tordent de leur sensibilité et qui mettent en lumière, dans un seul souffle, l’essence de toute émotion. ♫♫♫ Le Magnolia 40, place Jean Jaurès 13001 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T19:00:00 2021-10-01T22:00:00

