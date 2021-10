Anna Bolena de Gaetano Donizetti Grand Théâtre de Genève, 22 octobre 2021, Genève.

**Une tragédie lyrique de Gaetano Donizetti:** ———————————————- Un livret de Felice Romani, créé à Milan en 1830. Et pour la première fois au Grand Théâtre de Genève ! ### **Description :** Anne Boleyn, accusée par son mari Henri VIII d’adultère et de haute trahison, fut mise à mort en 1536. Les histoires de la dynastie des Tudor, qu’elles soient du genre « réalisme historique » ou « psychologisme hollywoodien » sont archiconnues. Depuis un certain temps, car Gaetano Donizetti en 1830, réalisait son opéra sur la reine décapitée en puisant dans l’imaginaire préromantique des pièces de Schiller. Maintenant, c’est au tour du binôme Mariame Clément/Julie Hansen de nous emmener par le trou de la serrure dans une trilogie des Tudors pas comme les autres. Plongeon dans une multitude de tableaux abstraits, contre un fond de décor bleu Holbein où le labyrinthe du temps dédouble les scènes récurrentes, souvenirs, parallélismes, rêves et fantaisies. Les chambres ne sont plus que les antichambres du regard. Pour cette aventure immersive chez les reines du grand Bergamasque, Elsa Dreisig en Anna et Stéphanie d’Oustrac en Jeanne Seymour couronnnent la distribution, tandis que Stefano Molinari règnera à la tête de l’OSR. **Distribution:** —————– Direction musicale: Stefano Montanari Mise en scène: Mariame Clément Scénographie et costumes: Julia Hansen Lumières: Ulrik Gad Dramaturgie: Clara Pons Direction des chœurs: Alan Woodbridge Anna Bolena: Elsa Dreisig Enrico VIII: Alex Esposito Riccardo Percy: Edgardo Rocha Giovanna Seymour: Stephanie d’Oustrac Smeton: Lena Belkina Lord Rochefort: Michael Mofidian Sir Hervey: Julien Henric **Chœur du Grand Théâtre de Genève Orchestre de la Suisse Romande** _**Intropéra:**_ _45 minutes avant chaque représentation_ Merci à Madame Aline Foriel-Destezet !

