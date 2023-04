Ann Shirley New Morning, 27 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 22 EUR

« Fort.e.s » EP release party

Ann Shirley est une chanteuse française d’origine camerounaise aux multiples talents et facettes. Son incroyable timbre vocal grave et suave n’a échappé à personne aux portes de la finale de The Voice il y a quelques années. Depuis, aussi à l’aise dans les registres soul, pop et jazz, on l’aura remarqué aux côtés de Philippe Katerine, -M-, ou encore Anne Paceo. Également pianiste et compositrice accomplie, elle est une des musiciennes de l’exceptionnel reprise de Starmania en 2022. Après avoir beaucoup joué et collaboré avec les autres, Ann Shirley se consacre à son projet solo en sortant un deuxième EP très personnel, « Fort.e.s », mêlant les grooves makossa et électro qui rendent hommage à ses racines.

Né en 1994 à Bondy, la jeune femme d’origine camerounaise grandit au sein d’une famille de mélomanes et fait ses gammes aux EMA de Vitry-sur-Seine. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par son timbre grave. A l’adolescence, elle est repérée par celui qui deviendra son mentor, Didier Lockwood.

Aujourd’hui devenue mère, la mélomane revient gonflée à bloc et prête à se dévoiler avec Fort.e.s. Un nouvel EP coloré et envoûtant aux sonorités afro urban qu’elle a élaboré avec son ami, le guitariste-chanteur Euclides Vilar Gomes. Un projet pétillant qui célèbre son identité plurielle. L’artiste embrasse la nostalgie de ses souvenirs d’enfance suspendus entre Paris et Douala. Ses vibratos chauds mariés aux mélodies solaires viennent envelopper les coeurs. Le titre phare de cette production est Ayo – qui signifie « joie » dans différentes langues d’Afrique – un morceau mêlant les styles makossa et électro qui rend hommage aux racines d’Ann Shirley.

== Line up ==

Ann Shirley (Voix), Fred Dupont (Claviers), Swaeli Mbappe (Basse), Anthony Jambon (Guitare), Yoann Danier (Batterie)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

